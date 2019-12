Honderden kilo's vuurwerk gestolen bij ramkraak in Tilburg

Bij een ramkraak op een vuurwerkwinkel in Tilburg zijn honderden kilo's vuurwerk gestolen. De winkel werd gisteren, op Eerste Kerstdag, rond 04.00 uur beroofd. De daders gebruikten daarbij een gestolen witte bestelbus uit Waalwijk.

De politie kreeg een melding dat meerdere personen zich verdacht gedroegen rond een winkel van de Vuurwerk Knaller in een woonwijk. Vier personen renden de vuurwerkwinkel uit. Twee van hen vertrokken met hoge snelheid in de bestelbus, de andere twee in een zwarte personenauto.

De politie is op zoek naar getuigen van de ramkraak en naar mensen die meer weten over de diefstal van de bus in Waalwijk in de nacht van 19 op 20 december. De bus werd vanochtend, een dag na de ramkraak, teruggevonden op een parkeerplaats in Tilburg.

Op Facebook looft de vuurwerkwinkel een beloning uit voor de gouden tip die naar de daders leidt, meldt Omroep Brabant.