Aanrijding met fietser in Roosendaal wordt vrouw (91) fataal

Een 91-jarige vrouw is overleden aan de gevolgen van een aanrijding met een vrouw op een fiets, vorige week in het centrum van Roosendaal. Het slachtoffer raakte zwaargewond toen zij met een boodschappentrolley het fietspad overstak bij een busstation. De politie is op zoek naar de vrouw die haar aanreed en naar getuigen van het incident.

Het slachtoffer viel na de aanrijding en werd zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze gisteren.

Volgens omstanders is de vrouw die haar aanreed kort blijven staan na het ongeluk en daarna weggefietst zonder haar gegevens achter te laten, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar een blanke vrouw van rond de zestig met een blauwe jas en een rood regenkapje.