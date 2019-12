Wilde achtervolging in Tiel na autodiefstal

Wildwesttaferelen vannacht in Tiel. De politie wachtte op de A15 bij afslag Kesteren een mogelijke autodief op, maar die ging er na een stopteken als een dolle vandoor.

Dat leidde tot een wilde achtervolging door woonwijken van Tiel, waarbij de gestolen auto met hoge snelheid over drempels vloog en onderdelen verloor. Het voertuig kwam tot stilstand nadat het over een te hoge drempel was geklapt en begon te roken.

De bestuurder en een inzittende namen de benen, maar een van hen kon al snel worden aangehouden. De tweede is nog voortvluchtig, schrijft Omroep Gelderland.