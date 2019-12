Opnieuw grote partij cocaïne in fruitpulp onderschept in haven Rotterdam

De douane heeft maandag bij een controle in de haven van Rotterdam een naar eigen zeggen grote partij cocaïne onderschept. De blokken met cocaïnepasta waren verstopt in een container waarin zo'n veertig vaten met bevroren fruitpulp zaten.

Het Openbaar Ministerie wil met het oog op het lopende onderzoek niet zeggen om hoeveel kilo het gaat. De container kwam uit Brazilië. Er is nog niemand opgepakt, de coke is inmiddels vernietigd.

Half december onderschepte de douane op verschillende dagen ook al een partij cocaïne in de Rotterdamse haven, toen ging het om ruim 1400 kilo. Ook die drugs zaten verstopt in uit Brazilië afkomstige containers, een daarvan was eveneens geladen met fruitpulp.

In een andere container werd officieel magnesium vervoerd, de cocaïne zat daartussen verstopt in sporttassen. In het motorcompartiment van een koelcontainer geladen met watermeloenen bleek 11 kilo cocaïne te zitten.