Prosecco steeds populairder, maar Italië betaalt wel een prijs

Nardi verwerpt de conclusies van het universitaire onderzoek. Volgens hem klopt het wetenschappelijke model wel, maar is het niet van toepassing op het gebied tussen Conegliano en Valdobbiadene. "Onze specifieke productietechnieken worden niet meegenomen in het onderzoek", zegt hij.

Zijn afwijzende reactie is vrij logisch. In zijn regio zijn 3300 families direct afhankelijk van de wijnbouw. En dan zijn de indirecte inkomsten van hotels en restaurants nog niet meegenomen. "De productie van prosecco is van enorm economisch belang voor deze regio", zegt Nardi zelf.

Economische kurk

Het dilemma tussen economie en ecologie is groot in Italië. De export van Italiaanse producten brengt zo'n 500 miljard euro in het laatje en is daarmee de kurk waar Italië economisch op drijft. En dat in een economie die al 20 jaar stilstaat.

Het is de reden waarom bijvoorbeeld multinational Ferrero geen strobreed in de weg wordt gelegd om hazelnoten voor zijn razendpopulaire Nutella te verbouwen op plekken waar omwonenden er last van hebben. En ook de reden waarom men dus liever meer prosecco blijft produceren en de schade relativeert.

Milieuactivist Gianluigi Salvador vindt dat er een balans gevonden moet worden tussen economie en ecologie. "Want als je de grond die je nodig hebt voor je economie kapotmaakt, dan heb je uiteindelijk geen toekomst."