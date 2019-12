Netanyahu van podium gehaald na melding over raketaanval

Netanyahu was in de zuidelijke stad Ashkelon op campagne voor het leiderschap van zijn partij. Morgen kiest de rechtse Likudpartij een nieuwe leider. Netanyahu heeft maar één rivaal: Gideon Sa'ar, die eerder minister van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken was.

Repressailles

In september was er een vergelijkbaar incident, toen Netanyahu in Ashdod op campagne was vanwege de parlementsverkiezingen. Dat incident zou aanleiding zijn geweest voor het doden van een hoge Palestijnse commandant door Israël in november, waarna het geweld tussen Israël en militanten in de Gazastrook weer oplaaide.