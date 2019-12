Koning spreekt in zeven kersttoespraken niet over klimaat

In 1988 sprak koningin Beatrix in haar kersttoespraak over de dreigende ondergang van de aarde. "Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare- het einde van het leven zèlf- toch voorstelbaar", zei ze destijds. Volgens haar waren "wij mensen zelf een bedreiging voor onze planeet geworden". Ze voegde eraan toe dat er genoeg was gewaarschuwd, onder meer door de Club van Rome, een stichting die bezorgd was over de toekomst van de aarde.

31 jaar later wordt de politieke agenda in Nederland en de hele wereld voor een belangrijk deel beheerst door het klimaatdebat. Koning Willem-Alexander nam het woord klimaat in de zeven kersttoespraken die hij tot nu toe heeft gehouden, echter niet één keer in de mond. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld koningin Elizabeth, die er vandaag wel over sprak.

Dat is opvallend in een tijd dat iedereen praat over de extreme temperaturen in de zomer en het uitblijven van sneeuw en ijs in de winter. Het gaat iedereen aan en ook het klimaatbeleid lijkt veel dieper in te gaan grijpen in het leven van ons allemaal dan het milieubeleid in de tijd van zijn moeder.

'Boeren, bouwers en biologen'

Juist dat echter verklaart mogelijk ook waarom de koning het er niet over heeft. De discussie is zo gepolariseerd en houdt veel mensen zo bezig, dat vrijwel alles wat hij erover kan zeggen verkeerd zou kunnen vallen. Ook de uitspraak bijvoorbeeld dat er een door de mens veroorzaakt klimaatprobleem is, kan worden gezien als een politiek statement.

De koning verwees er ditmaal wel indirect naar, toen hij de nadruk legde op de noodzaak van samenwerking en compromissen en daarbij de beroepsgroepen "boeren, bouwers en biologen" noemde. Volgens de koning maken zij er onder moeilijke omstandigheden samen het beste van: zoals in zijn andere toespraken legde Willem-Alexander het accent op verbinding.

Bekijk hier het fragment over de "boeren, bouwers en biologen":