Student die ingreep bij schietpartij in VS geëerd als Star Wars-karakter

In april van dit jaar kwam de 21-jarige Amerikaanse student Riley Howell om het leven toen hij een schietpartij op zijn universiteit probeerde te voorkomen. Howell, die zijn hele leven een groot Star Wars-fan was, is nu geëerd door de makers van de sciencefictionfilms.

Er is een Jedi naar hem genoemd, met bijna dezelfde naam: Ri-Lee Howell. Jedi's zijn een soort ridders. Ze zijn de bewakers van vrede en gerechtigheid in de Galactische Republiek in het Star Wars-imperium.

Jedi Ri-Lee Howell staat vermeld in een visual dictionary, een gids met weetjes, die eerder deze maand tegelijk is verschenen met de jongste film Star Wars: The Rise of Skywalker.

Schutter onderuitgehaald

Riley Howell studeerde aan de University of North Carolina in Charlotte, toen daar op 30 april een schutter het vuur opende. Howell bedacht zich niet, stortte zich op de man van 22 en haalde hem onderuit. Daardoor konden anderen wegkomen en kon de politie de dader definitief uitschakelen.

Howell werd door drie kogels geraakt, waarvan een in zijn hersenen terechtkwam. Er viel nog een dode en vier mensen raakten gewond. Na afloop zei ook de politie dat het heldhaftige optreden van Howell heeft voorkomen dat er meer slachtoffers vielen.

"Hij zou het fantastisch hebben gevonden om een Jedi te worden", zegt zijn vriendin op sociale media. Ze postte een filmpje waarin Howell als 5-jarige jongen met een groot Jedi-zwaard zwaait.