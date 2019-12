Wierden herdenkt beschoten kersttrein van 1944

De Twentse plaats Wierden heeft vandaag met een kerkdienst op het Stationsplein de beschieting van de kersttrein van 1944 herdacht.

De trein was precies 75 jaar geleden onderweg van Zeeland naar Duitsland. Aan boord waren vele honderden mannen uit Zeeland en Zuid-Holland die in Duitsland te werk zouden worden gesteld. Vlakbij het station van Wierden werd de locomotief beschoten door Engelse gevechtsvliegtuigen. Bij de beschietingen kwamen vier mannen om het leven. In de chaos die ontstond, wisten driehonderd mannen uit de trein te ontsnappen.

Wat naastenliefde kan doen

"Ja, het is een heel bijzonder verhaal. En het is niet alleen een verhaal, het is echt waar gebeurd", zegt Arjan Hagedoorn namens de gezamenlijke kerken in Wierden bij RTV Oost. "Het laat zien wat naastenliefde kan doen."

Hoewel ook door de Duitsers op de vluchtelingen uit de trein werd geschoten, wisten ze vrijwel allemaal te ontkomen. Ze hadden geluk. De kerkdiensten in Wierden waren net afgelopen en er liepen veel mensen op straat. De gevangenen konden zich gemakkelijk onder de kerkgangers mengen. Wierdenaren namen de mannen mee naar huis en lieten ze onderduiken. Voor de gewonden richtten ze in de lagere school in allerijl een noodhospitaal in.

Onderduikers op de boerderij

"Wij kregen 35 onderduikers op de boerderij", vertelt een boerin op de 75 jaar bevrijdingswebsite van de NOS. Zij was niet de enige. In schuurtjes, stallen en in huizen, overal zaten mensen verstopt. Zij wisten aan dwangarbeid te ontkomen. De ongeveer 1100 mensen die niet direct na de beschieting van de kersttrein vluchtten, werden in een andere trein alsnog naar Duitsland vervoerd.