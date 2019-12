Allee Willis, van 'Boogie Wonderland', overleden

Ook Neutron Dance van de Pointer Sisters en I'll Be There for You van The Rembrandts zijn van haar hand. I'll Be There for You werd ook gebruikt als titelsong voor de populaire tv-serie Friends. Dit nummer leverde haar een Emmy-nominatie op.

Verder schreef Allis voor de Pet Shop Boys What Have I Done to Deserve This?, een nummer waarin ook Dusty Springfield meezong. Deze hit betekende een comeback voor de Britse zangeres.