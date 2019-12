Tientallen doden in Burkina Faso bij aanval jihadisten op legerbasis

Bij een aanval op een legerbasis in Burkina Faso zijn 35 burgers, van wie 31 vrouwen, en zeven militairen om het leven gekomen. De autoriteiten zeggen dat het leger de aanval in de noordelijk gelegen stad Arbinda uiteindelijk kon afslaan; daarbij zouden 80 islamitische extremisten zijn gedood.

De aanval, die uren duurde, is volgens het leger uitgevoerd door meer dan honderd strijders. "Een groot aantal terroristen viel tegelijkertijd de militaire eenheid en de burgerbevolking in Arbinda aan", stelt een legerleider in een verklaring.

President Kabore heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd.

Moslim-extremisten uit Mali

De jihadisten komen uit het noordelijke buurland Mali en ze hebben banden met de terroristische groeperingen Al-Qaida en IS. Ze plegen zelfmoordaanslagen en voeren guerrilla-acties uit. Ook leggen ze landmijnen.

De VN schatten dat sinds 2015 ruim zevenhonderd mensen om het leven zijn gekomen door het geweld in Burkina Faso. Ruim een half miljoen mensen is ontheemd. Grote delen van het land zijn onbestuurbaar door het geweld.