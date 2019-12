Russische oorlogsslachtoffers krijgen eindelijk de juiste grafsteen

Dat werd het begin van een lange zoektocht. Reiding wilde weten hoe de jongens in Leusden terechtkwamen. "Dat werd langzaam duidelijk en met die extra gegevens ben ik familieleden gaan opzoeken."

De families van de oorlogsslachtoffers leefden jaren in onzekerheid over het lot van hun geliefden. "Vaders, ooms en broers vertrokken en kwamen nooit meer terug. Ineens staat er, na ruim 70 jaar, een Nederlander voor de deur om te vertellen dat hij ze heeft gevonden en ze in Nederland liggen begraven. Dat is erg emotioneel voor die mensen."

Stortvloed

Door die gesprekken met nabestaanden was er een stortvloed aan nieuwe gegevens. Zo kregen veel soldaten weer een volledige naam met juiste spelling, geboorteplaats en geboortedatum.

Met financiële hulp van de de Russische ambassade en de stichting Oorlogsgraven kon Reiding de grafstenen laten aanpassen. "De eerste drie rijen zijn al vervangen, de komende twee jaar wordt de rest ook aangepast."

Het Russische ereveld was lang een vergeten plek die weinig belangstelling kreeg, zegt Reiding. "Ik heb er veel energie in moeten stoppen om dit te bereiken. De 26 miljoen oorlogsdoden in de Sovjet-Unie maken amper deel uit van ons collectief geheugen van de Tweede Wereldoorlog. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze soldaten een juiste grafsteen te geven."