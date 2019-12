Cyberaanval op computers van Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht is slachtoffer geworden van een grote cyberaanval. Meerdere universitaire websites, waaronder die van de bibliotheek, zijn onbereikbaar. Ook het Student Portal ligt eruit en onderzoekers kunnen niet bij hun gegevens.

"De universiteit is getroffen door een aanval waarbij bijna alle Windows-systemen zijn geraakt", bevestigt woordvoerder Gert van Doorn na berichtgeving op 1limburg. Het gaat om een hack waarbij iemand het netwerk is binnengedrongen. Hij weet niet of het om een criminele actie gaat en of de dader of daders geld eisen. "We houden alle opties open", zegt hij.

De wetenschappelijke data worden extra beveiligd in een ander systeem. "We onderzoeken of de cyberaanvallers daarbij kunnen komen. De verwachting is dat dit heel moeilijk is."

Volgens de woordvoerder wordt alles in het werk gesteld om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.