Vuurwerkgewonden in Den Bosch zwaar verminkt; oog kwijt en botbreuken

De twee mannen die gisteravond in Den Bosch gewond raakten bij het afsteken van illegaal vuurwerk zijn zwaar verminkt. In hun gezicht ontplofte een mortiergranaat. Een van de mannen is een oog kwijt.

"Ze hebben beiden botbreuken in het gezicht en hebben blijvend letsel", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar ze zijn niet in levensgevaar."

De slachtoffers zijn 32 jaar oud en komen uit Den Bosch en Berlicum.

Slachtofferhulp ingeschakeld

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op een trapveldje. Na de explosie gingen beide zwaargewonde mannen op de tast naar een huis in de buurt. De bewoner die de deur opendeed, heeft slachtofferhulp gekregen.

Bij beide slachtoffers is illegaal vuurwerk in huis gevonden. Volgens de politie is dat "van de zwaarste categorie".