Geruchten over verkoopplannen TikTok, bedrijf ontkent

De populaire Chinese socialemedia-app TikTok overweegt een gedeeltelijke of volledige verkoop van het bedrijf, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Het zou een van de scenario's zijn die binnenskamers op tafel liggen. Het bedrijf achter de app doet het verhaal af als onzin.

TikTok is onderdeel van Bytedance, dat in 2017 voorganger Musical.ly kocht voor naar verluidt 1 miljard dollar. Het was een overname tussen twee Chinese bedrijven, waarvoor geen toestemming werd gevraagd in de VS.

Censuur

Volgens Amerikaanse media is de overheidscommissie die buitenlandse investeringen onderzoekt dit najaar een onderzoek begonnen naar TikTok. De app heeft in de VS meer dan 26 miljoen gebruikers, vooral tieners.

Gevreesd wordt dat data van Amerikaanse gebruikers in handen komen van de Chinese overheid. Ook zijn er zorgen over censuur.

TikTok heeft eerder, ook in reactie op vragen van de NOS, aangegeven dat gegevens van gebruikers in de VS worden opgeslagen en dus niet worden gedeeld met China. Daarnaast hanteert het naar eigen zeggen lokale moderatie-regels.

Het wantrouwen bij Amerika tegen Chinese technologie lijkt zo groot dat het de vraag is in hoeverre beloftes en ontkenningen helpen. Ook Huawei heeft hier al enige tijd mee te maken, vanwege zijn dominante positie op de markt van 5G-netwerkapparatuur. Op de achtergrond speelt ook de handelsoorlog tussen China en de VS mee, waardoor economische en veiligheidsbelangen door elkaar heen lopen.

Scheiden

Volgens Bloomberg zou een verkoop van TikTok moederbedrijf Bytedance miljarden kunnen opleveren. Een andere optie zou een "agressieve" juridische strategie zijn, of een operationele scheiding van TikTok. Onduidelijk is wat met dit laatste precies wordt bedoeld.

Welke ontwikkelingen achter de schermen precies spelen, is niet helder. De topman van TikTok, Alex Zhu, heeft in een interne memo aan zijn personeel het gerucht "inaccuraat" genoemd. "We hebben gezegd dat het niet klopte, maar Bloomberg heeft besloten om het toch te publiceren. Ik wil jullie ervan verzekeren dat we geen gesprek hebben gehad met potentiële kopers van TikTok. We hebben ook geen intenties op dat gebied."

Hoofdkantoor

Tegelijkertijd meldt The Wall Street Journal dat het bedrijf een wereldwijd hoofdkantoor voor TikTok overweegt, om zo "het Chinese imago af te schudden". Er zou worden gekeken naar Londen, Singapore en Dublin. Een Amerikaanse stad zou niet worden overwogen.

De vraag is echter of zo'n stap helpt om de Amerikaanse druk op Bytedance en daarmee TikTok weg te nemen, zegt Peter Fuhrman, directeur van een adviesbureau op het gebied van investeringen in China, tegen de krant. "Het is alsof je een panda een net pak aantrekt. Waarschijnlijk trapt niemand erin."