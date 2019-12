Politie stopt zoektocht naar laatste vermisten bij vulkaan Nieuw-Zeeland

De zoektocht naar twee personen die vermist raakten bij de recente vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland, is gestopt. De autoriteiten gingen er al vanuit dat het 17-jarige meisje uit Australië en de 40-jarige man uit Nieuw-Zeeland waren omgekomen bij de natuurramp.

De lichamen van de twee laatste vermisten zijn waarschijnlijk in zee beland. Duikers hebben het gebied rondom White Island meerdere keren doorzocht. Ook vanuit de lucht is er intensief gezocht, maar omdat er niets is gevonden heeft de politie de zoekoperatie nu beëindigd.

Bij de vulkaanuitbarsting van twee weken geleden kwamen in totaal 19 mensen om het leven. Ruim 25 mensen raakten gewond, de meesten hebben ernstige brandwonden.

Ooggetuigen maakten filmpjes van de vulkaaneruptie: