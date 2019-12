Verslaggever met winnend lot door het stof: 'Sorry voor mijn emoties'

Op Twitter kreeg haar uitbundige reactie veel kritiek, omdat ze suggereerde dat ze het maximale bedrag had gewonnen en dat ze haar baan opzegde. Inmiddels heeft ze haar excuses gemaakt voor haar optreden en heeft ze spijt dat ze zich zo emotioneel gedroeg. Op Twitter zegt ze het jammer te vinden dat haar naam nu met manipulatie en leugens in verband wordt gebracht.

Toch zegt Escudero dat ze niet loog toen ze zei de volgende dag niet op het werk te komen. "Ik ga namelijk op vakantie."

Traditie

El Gordo (De Dikke) is de jaarlijkse kerstloterij in Spanje. Met een prijzengeld van 2,5 miljard euro is het de grootste loterij in de wereld. En ook de oudste; de loterij wordt sinds 1812 door de Spaanse overheid georganiseerd.

Een heel lot kost 200 euro, maar de meeste mensen kopen een decimo, oftewel een tiende lot. Iedereen met een heel lot met dat nummer krijgt vier miljoen euro. Miljoenen Spanjaarden doen mee aan de loterij, vaak samen met familie en vrienden. Het is traditie om samen naar de trekking te kijken.

Deze Spanjaarden hadden wel echt wat te vieren: