Boze reacties op reclame-posts van beroemdheden over Saudisch festival

moalturki Riyadh, Saudi Arabia

We have no time nor any reason to justify ourselves... ((book your ticket)) 3 words ... SEEING IS BELIEVING ... Thanks to everyone that came and showed love. And for the hypocrites hiding their posts.. Remember that Saudi is a nation of over 33 MILLION people so your negative opinions in the notion of positive change really doesn’t matter. Love from the Kingdom🇸🇦 #pullup يا جماعة الخير الى متى بنجلس نقنع العالم... ما عندنا شيء نخبيه والمملكة ترحب بالجميع... حياكم الله جميعاً والي مب عاجبه يقلب وجهه🇸🇦 📷 @misanharriman