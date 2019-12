Met nog een dag te gaan nadert Serious Request het miljoen

De 3FM-actie Serious Request: The Lifeline heeft na vier dagen iets meer dan 800.000 euro opgeleverd. Tijdens de inzamelingsactie lopen dj's van de zender in de week voor Kerst van Goes naar Groningen voor het goede doel.

Op dit moment zijn ze in de provincie Overijssel. De bedoeling is dat dj's Sander Hoogendoorn en Herman Hofman morgenavond in Groningen aankomen, waar het eindbedrag wordt bekendgemaakt.

Dit jaar zet 3FM zich samen met het Rode Kruis in voor de slachtoffers van mensenhandel. Mensen kunnen geld doneren of bijvoorbeeld tegen betaling een plaat aanvragen.

Glazen huis

3FM begon de inzamelingsactie in 2004. Jarenlang sloten dj's zich op in het befaamde glazen huis. Door teruglopende belangstelling werd vorig jaar gekozen voor een andere opzet. Dit is het tweede jaar van de Lifeline, waarin de dj's te voet door het land trekken om geld op te halen voor een goed doel.

Vorig jaar bedroeg de opbrengst ruim 1,3 miljoen euro. De tussenstand van gisteravond was 802.751 euro. Zendermanager Sharid Alles is blij met de voorlopige opbrengst: "We hebben nog een paar dagen te gaan tot het eindpunt op de Ossenmarkt in Groningen, waar we hopelijk een nog veel hoger eindbedrag bekend kunnen maken", zei ze gisteren.