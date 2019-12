Dodental vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland verder opgelopen

Het dodental van de vulkaanuitbarsting op White Island is gestegen naar negentien. Een van de slachtoffers die met ernstige brandwonden in een ziekenhuis in Auckland lag is overleden.

De vulkaan op het Nieuw-Zeelandse eiland kwam begin deze maand tot uitbarsting. Aswolken gingen kilometers hoog de lucht in.

Op het moment van de uitbarsting waren er 47 mensen op White Island, een populaire dagtrip voor toeristen. Onder hen waren naast Nieuw-Zeelanders toeristen uit Australië, de Verenigde Staten, Duitsland, China, Groot-Brittannië en Maleisië.

Amateurbeelden van de uitbarsting: