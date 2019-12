Man overleden na sussen ruzie op parkeerterrein Amsterdam

Een man van 60 die op 13 december in coma raakte nadat hij een ruzie had willen sussen op een parkeerterrein in Amsterdam, is overleden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de lokale zender AT5.

De man zag op een parkeerterrein in Amsterdam-Noord dat een echtpaar en twee mannen ruziemaakten. Hij wilde de boel sussen toen er ook werd geslagen.

Het echtpaar probeerde door achteruit te rijden te vluchten, maar een van de mannen trok het portier van de rijdende auto open en de 60-jarige man werd geraakt. Hij raakte door de klap buiten bewustzijn, aldus de stadszender.

Zijn schoonzoon zei eerder tegen AT5 dat de man meerdere bloedingen in zijn hoofd en een schedelbasisfractuur had.