Man opgepakt voor serie branden in Vlaardingen

In een onderzoek naar een serie nachtelijke branden in Vlaardingen is een man opgepakt. In zijn huis vonden agenten onder meer levensgevaarlijke, zelfgeknutselde vuurwerkbommen, meldt de politie.

De afgelopen weken werd in Vlaardingen gedurende enkele nachten een groot aantal branden gesticht. Het ging vooral om auto's en containers. Volgens lokale media waren er deze maand zeker 35 containerbranden.

Politieonderzoek leidde naar een 21-jarige Vlaardinger. Hij werd vrijdagavond aangehouden in zijn woning. Op het moment van zijn arrestatie woedde een paar straten verderop een brand. De politie onderzoekt of hij behalve hiervoor ook verantwoordelijk is voor de overige recente branden.

Bij onderzoek in de woning van de Vlaardinger vonden agenten gisteren onder meer een vuurwapen en dusdanig gevaarlijk vuurwerk dat de explosievenopruimingsdienst werd ingeschakeld. De vuurwerkbommen hadden volgens de politie onvoorstelbare schade in de woonwijk kunnen veroorzaken. Ze zijn elders gecontroleerd tot ontploffing gebracht.