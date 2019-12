Nieuwe Banksy rond kerstverhaal duikt op in Bethlehem

In Bethlehem is een nieuw kunstwerk van de Britse kunstenaar Banksy opgedoken. In het werk verbindt hij het kerstverhaal met de huidige situatie tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

Het kunstwerk is te zien in zijn Walled Off Hotel, waarvan alle kamers uitkijken op de muur die Israël heeft gebouwd langs de grens met de Westelijke Jordaanoever.

Op het kersttafereel is een traditionele opstelling te zien: Maria, Jozef, Jezus in de kribbe, de os en de ezel. Maar op de achtergrond staat een betonnen muur met graffiti. In de muur is een gapend gat te zien in de vorm van een ster, dat doet denken aan de inslag van een mortiergranaat.

De installatie heet Scar of Bethlehem (litteken van Bethlehem), een woordspeling op Star of Bethlehem. Dat was de ster die volgens de Bijbel de drie wijzen uit het oosten leidde naar de stal waar Jezus was geboren.