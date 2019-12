Dode in appartement Didam, persoon aangehouden

In het Gelderse Didam is een dode aangetroffen in een appartement. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de politie heeft een persoon aangehouden die ook in de woning aanwezig was.

De regionale krant De Gelderlander schrijft op basis van ooggetuigen dat de aangehouden man de vriend was van een dode vrouw die werd gevonden. Zij zouden al langer ruzie hebben gemaakt. De politie kan dat verhaal nog niet bevestigen.

Een woordvoerder wil alleen kwijt dat er momenteel onderzoek wordt gedaan hoe het slachtoffer om het leven is gekomen en er in de loop van de dag waarschijnlijk meer duidelijkheid komt.