In Den Haag is vanavond een man doodgestoken op straat. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

De man werd aan het begin van de avond op de Goudriaankade in het stadsdeel Laak neergestoken. Enkele uren later overleed hij. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekendgemaakt.

De politie doet onderzoek naar het steekincident en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben.