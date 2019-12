Na 'Hongkong' zijn Taiwanezen bang dat ze de volgende zijn

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Nadat Peking de voormalige kolonies Hongkong en Macau eind jaren 90 weer in de armen had gesloten, heeft partijbaas Xi Jinping zijn pijlen nu gericht op Taiwan. Hoewel de Communistische Partij nooit regeerde op het eiland, ziet hij hereniging met het vasteland als essentieel onderdeel van de 'wederopstanding' van China. "We houden daarbij alle opties open, en zullen niet beloven daarbij geen geweld te gebruiken", stelde de Chinese president begin dit jaar nog in een speech.

"Na de val van Hongkong zijn Taiwanezen bang dat dat zij als volgende aan de beurt zijn", gaat Fan verder. Studenten hebben op verschillende campussen zogeheten Lennon-walls opgetuigd. Muren met steunbetuigingen aan de Hongkongse demonstranten, die al ruim zes maanden de straat op gaan. Ik vind mensenrechten belangrijk", zegt Wang Pingjun, terwijl hij een blaadje uit zijn notitieblok scheurt. "Kop op, Taiwan zal jullie altijd steunen, schrijf ik erop."

Een land, twee systemen

Tussen de regenboog aan kleefbriefjes met boodschappen hangen ook veel referenties naar de Communistische Partij, en hun leiders. Vooral Xi Jinping moet het ontgelden. Hij wordt afgebeeld als Winnie de Poeh, een manier waarop Chinese internetgebruikers de president eerder bespotten. Ook zijn hakenkruizen te zien, en wordt Xi en zijn partij weggezet als nazistisch.

"Ik heb veel sympathie voor de Hongkongers", zegt student Cloe. "We zijn allemaal studenten, ik hoop dat ze ook in Hongkong kunnen genieten van de vrijheden die wij hier kennen." In aanloop naar de verkiezingen van januari, als Taiwan een nieuw parlement kiest en de nieuwe president mag aanwijzen, hebben de ontwikkelingen in Hongkong de discussie over de toekomst van het eiland verhard. "Er zijn hier ook veel mensen die liever nauwere banden met China willen. De situatie in Hongkong heeft dat sentiment gekanteld", merkt student Luison.

De formule van 'een land, twee systemen', die geldt in Hongkong en Macau, wordt door Xi gezien als beste mogelijkheid voor hereniging. Fan heeft daar een duidelijke mening over: "Die formule is dood."