Jonge fan krijgt alsnog het shirt van Ziyech uit handen van zijn idool

De jongen die vorige maand in Lille het voetbalveld op rende om Ajacied Hakim Ziyech te knuffelen, heeft zijn idool opnieuw ontmoet. Dit keer niet tijdens een Champions League-wedstrijd, maar in een hotel in Amsterdam.

Ziyech plaatste twee weken geleden een oproep op Instagram om in contact te komen met de jongen van een jaar of 11. Hij had hem zijn shirt beloofd en gaf het na de wedstrijd aan een man die zei zijn vader te zijn. Maar de jongen zei dat hij het shirt nooit had gekregen.

Tot vandaag. Op Instagram laat de jongen weten dat hij van Ziyech een shirt en kaartjes voor de wedstrijd van morgen heeft gekregen. "Het was een mooi moment", zegt hij in een filmpje op Instagram. "Hij is een heel goede Marokkaanse speler."