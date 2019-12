Faillissement ontharingskliniek dupeert meer dan 1200 mensen

Het faillissement van ontharingskliniek Just Wellness heeft direct gevolgen voor meer dan 1200 mensen. Zij hebben via de website Social Deal een behandeling geboekt en betaald. De kans dat ze die behandeling krijgen is klein, nu de zeven behandelklinieken van Just Wellness onverwacht gesloten zijn en het hoofdkantoor in Valkenswaard niet thuis geeft.

Een behandeling kostte tussen de 50 en 200 euro 'per zone' meldt de Facebookpagina 'Opgelicht door Just Wellness!' Voor 199 euro kon je er onbeperkt terecht voor periodieke ontharingsbehandelingen. Negen behandelingen zouden genoeg moeten zijn om op de gewenste plekken levenslang haarvrij te zijn.

Maar de vestigingen in Eindhoven (op drie plekken), Breda, Tilburg, Den Bosch en Amsterdam zijn potdicht, de website is uit de lucht en de telefoon op het hoofdkantoor wordt niet opgenomen, meldt Omroep Brabant. Op de Facebookpagina zouden zich inmiddels meer dan 1200 gedupeerden hebben gemeld. In vier dagen tijd zijn meer dan 11.000 mensen lid geworden van de Facebookgroep.

Uitslag en brandwonden

De gedupeerden zijn niet alleen bang dat ze veel geld kwijt zijn. Er zijn ook veel klachten over de behandelingen. Zo zouden de ontharingsbehandelingen niet het gewenste effect hebben en er worden foto's gedeeld van uitslag en brandwonden, die zouden zijn ontstaan door de behandeling bij Just Wellness.

Niet alleen de klanten van Just Wellness zijn gedupeerd, ook de werknemers van de behandelklinieken klagen, zo blijkt uit een reportage die donderdag werd geplaatst op het youTube-kanaal #BOOS van Tim Hoffman.