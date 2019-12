Spaans OM eist twee jaar cel voor verkrachting Big Brother-kandidate

Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 2,5 jaar geëist tegen een oud-deelnemer van de Spaanse Big Brother. Hij zou een vrouwelijke mede-kandidate verkracht hebben. Naast de gevangenisstraf moeten hij en de producent van het programma het slachtoffer een schadevergoeding betalen.

De verkrachting in Gran Hermano, zoals het Spaanse programma heet, was in 2017. Toen bracht José María López een duidelijk dronken Carlota Prado naar bed. Toen hij seks wilde zei ze "nee, dat kan ik niet" en viel in slaap. Vervolgens zou López haar hebben verkracht.

Toen hij de volgende dag uit het programma gezet werd wegens ongepast gedrag, was het voor de andere deelnemers onduidelijk wat de reden was. Tot Prado naar een ruimte werd geroepen waar ze met de beelden geconfronteerd werd. Deze beelden werden nooit uitgezonden, maar waren wel in de rechtszaal te zien.

De officier van justitie vraagt naast de gevangenisstraf een schadevergoeding van in totaal 12.000 euro. De producent van het programma, die de verkrachting filmde maar niet stopte, zou de helft moeten betalen; de andere helft moet voor rekening van de dader komen.