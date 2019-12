Opnieuw nacht vol brandjes in Scheveningen, meer incidenten dan vorig jaar

De brandweer had in Scheveningen en Duindorp afgelopen nacht opnieuw de handen vol aan allerlei kleine brandjes. Onder meer bij parkeerautomaten en in afvalcontainers werd brand gesticht.

Daarmee gaat het aantal kleine brandjes van de afgelopen weken richting de 200, blijkt uit cijfers van de gemeente. Die houdt precies bij hoeveel incidenten er zijn. In de periode tussen 29 november en 18 december zijn in Scheveningen 172 brandjes gemeld. Duindorp is onderdeel van het stadsdeel Scheveningen.

Het aantal brandjes ligt daarmee sowieso hoger dan in die periode vorig jaar, zegt een gemeentewoordvoerder. Exacte cijfers van vorig jaar waren nu niet beschikbaar. De stijging is mogelijk te verklaren door een groot aantal incidenten op 3 december. Op die dag werd bekend dat er geen vergunning wordt afgegeven voor de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in Duindorp en Scheveningen.

Nieuw bushokje: 4000 euro

Bij ruim twee derde van de kleine brandjes gaat het om een containerbrand. Daaronder vallen branden in ondergrondse containers, maar bijvoorbeeld ook die in een prullenbak in een speeltuin. De andere branden zijn bijvoorbeeld in auto's, bushokjes of, zoals afgelopen nacht, bij parkeerautomaten.

Voor de gemeente kan dat flink in de papieren lopen. Als een ondergrondse container moet worden vervangen, kost dat 3500 euro. Voor 4000 euro wordt een nieuw bushokje neergezet. In januari kijkt de gemeente hoe groot de schade precies is.

Arrestaties

Begin deze maand werden na ongeregeldheden in Duindorp zeker 25 mensen aangehouden, onder wie een kind van 9 dat werd opgepakt met een molotovcocktail. Een aantal van hen moet met Oud en Nieuw verplicht binnenblijven.

Voor de brandstichtingen van de afgelopen dagen is niemand gearresteerd, laat de politie weten. Vanwege de brandjes houdt de politie een extra oogje in het zeil.

Vorige week zondag werden de vreugdevuren herdacht met een 'crematie' op het strand van Duindorp: