Broer Belgische 'ontsnappingskoning' nog steeds spoorloos na vlucht uit cel

Sekkaki is de jongere broer van Ashraf Sekkaki. Hij wordt in Belgische media omschreven als 'ontsnappingskoning'. Sekkaki wist in 2003 al eens met hulp van een binnengesmokkelde slijpschijf en ladder te ontsnappen uit dezelfde gevangenis in Turnhout als zijn broertje.

In 2009 ontvluchtte hij in Brugge wederom met succes een gevangenis via een gekaapte helikopter die landde op de binnenplaats. Kort daarna werd hij opgepakt in Marokko, waar hij wederom uit zijn cel wist te ontsnappen. Sinds zijn laatste arrestatie zit hij in een zwaarbewaakte gevangenis in Rabat.

'Simpel over een muur geklauterd'

De Turnhoutse burgemeester Paul Van Miert gaat volgende week om de tafel met de gevangenisdirectie om de ontsnappingen te besprekingen. Tegenover Het Laatste Nieuws zegt hij vol vragen te zitten. "Het gaat om een ontsnapping in het nieuwe gedeelte", zegt hij.

"Er is daar geïnvesteerd om te voorkomen dat gevangenen bijvoorbeeld met een helikopter opgepikt kunnen worden. Maar simpel over een muur klauteren kan blijkbaar wel. Leg dat maar eens uit aan burgers. En dan ontsnapt ironisch genoeg ook nog eens de broer van degene die jaren geleden met een helikopter wist te ontsnappen."