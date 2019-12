Eindhoven Airport af en toe stil door tekort militaire luchtverkeersleiders

Met problemen van morgen en afgelopen weekend werd al rekening gehouden, waardoor vertragingen werden verwacht. Het probleem speelde ook op 22 oktober, toen er een onverwacht tekort aan luchtverkeersleiders was. Zeker dertien toestellen cirkelden in de lucht tot de onderbreking voorbij was. Ook vertrekkend verkeer werd verstoord.

Vorig jaar werd al bekend dat het personeelstekort bij de radarluchtverkeersleiding dusdanig groot en hardnekkig is dat wettelijke taken niet altijd meer uitgevoerd kunnen worden: