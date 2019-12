Lagerhuis stemt voor omstreden Poolse wet voor bestraffen rechters

Het Poolse lagerhuis heeft een omstreden wet aangenomen die de regering in staat stelt rechters te straffen of te ontslaan die uitingen doen die indruisen tegen het politieke gezag. Dat is momenteel in handen van de rechts-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

Het gaat in de wet om alle uitlatingen die rechters doen over de politiek of hun vakgebied. Rechters mogen bijvoorbeeld worden gestraft als ze zich uitspreken tegen hervormingen van de rechterlijke macht, ook als die hervormingen in strijd zijn met de Poolse grondwet of Europese wetgeving.

Poolse tegenstanders van de wet gingen deze week de straat op. Ze krijgen bijval van de Europese Unie en de Verenigde Naties, die zich zorgen maken over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Sinds PiS in 2015 aan de macht kwam, heeft de partij verschillende omstreden hervormingen van het rechtssysteem doorgevoerd. De Europese Unie heeft daar herhaaldelijk kritiek op geuit.

Hogerhuis

Voorstanders van de wet zeggen dat die orde schept in het in hun ogen chaotische rechtssysteem van Polen. De wet moet nog door het Hogerhuis, waar de oppositie een kleine meerderheid heeft. Maar het Hogerhuis heeft niet veel macht: het kan de wet vertragen, maar niet stoppen.