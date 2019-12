Vijf verdachten groepsverkrachting Den Bosch moeten weer de cel in

Vijf mannen die verdacht worden van een groepsverkrachting in Den Bosch moeten weer de cel in. Ze werden eerder deze maand vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie ging tegen de vrijlating in beroep en de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch gaf het OM gelijk. Er is voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen om de vijf weer vast te zetten. Een zesde verdachte die het OM weer achter de tralies wilde hebben blijft wel op vrije voeten.

In totaal zijn in de zaak acht mannen van tussen de 18 en 26 jaar verdacht. Ze zouden op gewelddadige wijze minderjarige meisjes hebben verkracht en beelden daarvan hebben verspreid, schrijft Omroep Brabant.

Het Openbaar Ministerie laat weten zeer tevreden te zijn met de beslissing van de rechtbank. De vijf mannen hebben 24 uur om zich te melden en worden dan vastgezet. Het onderzoek gaat nog verder. Daarna wordt bepaald welke verdachten voor de rechter moeten verschijnen.