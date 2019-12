Karige Kerst dreigt voor honderden klanten voedselbank Zutphen

Een karige Kerst dreigt voor honderden huishoudens in Zutphen. De voedselbank in die plaats gaat per direct dicht omdat het pand onveilig is en de vrijwilligers niet meer naar binnen mogen.

Honderden huishoudens zullen het daarom deze Kerst moeten doen met kleinere noodpakketten in plaats van de gebruikelijke voedselpakketten.

"We kijken wat er te redden is. Veel verder dan de deur mogen we niet komen", vertelt Gert Vrieze tegen Omroep Gelderland. De voorzitter van de Voedselbank Zutphen werd gisteren onaangenaam verrast toen bleek dat hij niet meer bij het eten mocht komen.

Volgens Vrieze is het nog wel gelukt om enkele houdbare producten uit het pand te halen, maar was het niet mogelijk om de vriezers leeg te maken. "We hadden zo snel geen plek om die bevroren spullen, zoals vlees en ijs en andere niet-houdbare producten, op te slaan. Die liggen dus nog binnen en de kans is klein dat ze er voor de Kerst uit zijn."

Beter iets dan niets

Inmiddels wordt er hard gewerkt om op tijd nog noodpakketten klaar te hebben. "Die zullen minder luxe zijn dan de bedoeling was, maar beter iets dan niets", aldus Vrieze. Hij kan daarbij rekenen op de steun van voedselbanken uit de omgeving van Zutphen, die al spontaan met spullen aankwamen. Ook is er een tijdelijke locatie beschikbaar gesteld om die spullen op te slaan en de pakketten uit te delen.

"Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat dit nu net voor de Kerstdagen gebeurt", reageert een woordvoerster van de gemeente. Volgens haar heeft de gemeente meteen hulp aangeboden en heeft de voedselbank kordaat gehandeld. "Hopelijk is snel meer duidelijk over hoe het herstel van het pand gaat verlopen. Waar mogelijk helpen wij de voedselbank".