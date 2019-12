Provincie Groningen krijgt testcentrum ultrasnel transportsysteem

Bij de stad Groningen komt het Europese testcentrum voor de hyperloop. Dat is een snel transportsysteem waarbij capsules door vacuüm buizen worden geschoten. Personen of goederen kunnen dan met een snelheid tot 1000 kilometer per uur worden vervoerd.

Groningen was samen met Zeeland in de race voor de locatie van het testcentrum, die onder meer bestaat uit een drie kilometer lange testbaan en een onderzoekscentrum.

De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve van luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme. De baan wordt opengesteld voor ontwikkelaars uit de hele wereld. De onderzoeken die gedaan worden in het centrum moeten uitwijzen of de hyperloop een realistisch alternatief wordt voor korteafstandsvluchten. Het EHC moet in 2022 worden geopend.

Fanatiek actiegevoerd

De keuze voor Groningen was volgens Tim Houter van ontwikkelaar Hardt Hyperloop simpel. "Groningen was op alle gebieden beter dan Zeeland".

Gedeputeerde Mirjam Wulfse van de provincie Groningen is 'blij en trots'. "Het sluit naadloos aan bij onze ambities in innovatie en duurzaamheid. Het zal Groningen internationaal op de kaart zetten als proeftuin voor slim en groen vervoer. Daarbij zorgt het ook voor meer werkgelegenheid in onze regio", zegt ze tegen RTV Noord.

In de provincie Groningen werd de afgelopen weken fanatiek actiegevoerd om de hyperloop naar het noorden te krijgen. Zo organiseerde een groep ondernemers zich onder de noemer #HupHyperloop en werden geld en middelen ingezameld om de aandacht op Groningen te vestigen als aantrekkelijke locatie voor het testcentrum.