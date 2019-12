Werkgevers en werknemers willen norm voor de uitstoot van dieselmotoren

Werkgevers en de werknemers willen dat er een norm komt voor de hoeveelheid uitstoot waar werknemers aan blootgesteld mogen worden. Dat schrijven ze vandaag in een brief aan het kabinet.

Werknemers in onder meer garages, havens, de bouw en het vervoer hebben te maken met de uitstoot van dieselmotoren, die kanker kan veroorzaken.

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW stellen een norm voor van 10 microgram per kubieke meter. De meeste bedrijven zitten daar nu al onder, zeggen de sociale partners. Zo'n norm zal dus naar verwachting weinig veranderen aan de uitstoot waar werknemers aan worden blootgesteld.

Extra sterfgevallen

Op dit moment is er geen officiële norm, maar geldt dat bedrijven de uitstoot moeten proberen te beperken. "Voor de inspectie is dat lastig, want die heeft zonder norm minder handvatten om te handhaven", zegt Wim van Veelen, beleidsadviseur bij de FNV. "En bedrijven hebben dan geen duidelijk zicht waar ze op uit moeten komen."

Eerder dit jaar bracht de Gezondheidsraad ook een advies uit over een norm voor de uitstoot van dieselmotoren. Dat advies stelde een strengere norm voor: 1 microgram per kubieke meter.

Niet haalbaar

Volgens Van Veelen is een norm van 1 microgram nu niet haalbaar. "Uiteindelijk zou dat wel het beste zijn, maar we zijn op dit moment te afhankelijk van dieselgeneratoren en voertuigen." Een norm van 10 microgram is volgens de FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW wél haalbaar.

"De meeste bedrijven zullen nu al onder deze norm zitten, of die met relatief makkelijke ingrepen kunnen halen", zegt hij. "Maar op een aantal plekken moet er goed gekeken worden hoe ze hun dieselmotoruitstoot kunnen beperken."

De Europese Unie heeft een nog hogere grenswaarde vastgesteld: 50 microgram per kubieke meter. Die norm is volgens de FNV en VNO-NCW te hoog en beschermt werknemers niet voldoende.