Twee gewonden bij steekincident azc Oisterwijk

Bij een steekincident in de omgeving van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk zijn twee mensen gewond geraakt. Het zou gaan om twee mannen, meldt Omroep Brabant. De toedracht van het incident is nog niet bekend.

De steekpartij vond rond 06.00 uur plaats. "Een slachtoffer is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht", laat een ooggetuige weten. Het andere slachtoffer is gewond geraakt aan een been en wordt ter plaatse behandeld.

De mannen zouden gewond naar de receptie zijn gestrompeld. Daar ligt volgens de ooggetuige "een flinke plas bloed".

Vaker incidenten

Het is niet voor het eerst dat er een incident is bij het azc in Oisterwijk. In juli was er een ruzie tussen drie mannen die elkaar met messen bedreigden. Hierbij werd een 32-jarige man gestoken en met kokend water overgoten.

Eind januari liep een ruzie tussen twee minderjarige jongens uit de hand. Ook daar werd gedreigd met messen. Een 14-jarige jongen raakte daarbij gewond aan zijn gezicht.