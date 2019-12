Minister: Taghi niet ontvoerd, alles volgens de regels

Het overbrengen van crimineel Ridouan Taghi van Dubai naar Nederland is geheel volgens de regels van de rechtsstaat gegaan. Dat zegt minister Grapperhaus van Justitie in reactie op de uitspraak van advocaat Inez Weski tegenover het AD dat haar cliënt is ontvoerd.

"Daar is geen enkele aanwijzing voor", reageerde Grapperhaus. "Ontvoering is niet aan de orde. Dit is gewoon op verzoek van een ander land iemand terugnemen." De minister benadrukte nog eens dat Taghi door de autoriteiten in Dubai tot ongewenst persoon is verklaard.

Geen uitleveringsverzoek

"Dat is een besluit van de autoriteiten daar. Niemand van het Nederlandse kabinet heeft daar een rol in gespeeld." Nu Taghi op deze manier naar Nederland is gekomen is een uitleveringsverzoek niet meer nodig.

Daar ging Grapperhaus eerder deze week nog van uit. Hij verwachtte toen dat het nog weken kon duren voordat de verdachte in Nederland zou zijn. "Het is sneller gegaan dan ik een paar dagen geleden nog dacht."

Grapperhaus is niet boos op advocaat Weski, die het Nederlandse OM beschuldigt van ontvoering. "Iedereen, en zeker een advocaat, heeft het recht hier een visie over te uiten."

