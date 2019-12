Sparta herdenkt Deelder: rouwbanden en minuut stilte

Vroeger of later

ga je dood

Dat staat als een paal

boven water

Zo oud als Sparta

word je nooit

En als je gaat

is het je tijd geweest

Dat is een ding

dat zeker is

Zo niet

ofter een hemel is

maar àlster een is

dan zal je zien

dat de Hemelpoort o!

brok in ons keel

verdacht veel weg heeft

van Het Kasteel.