Twee docenten op non-actief na ongeoorloofd contact met leerlingen

Op een gymnasium in Leeuwarden zijn twee docenten op non-actief gezet die mogelijk 'meer dan uitsluitend professioneel contact' hebben gehad met twee leerlingen. Vorige maand werd de eerste leraar op non-actief gezet. Nu mag een andere docent om een soortgelijk incident tijdelijk niet op de school werken, heeft de school in een verklaring laten weten.

Het gaat om het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden. Wat er precies gebeurd is, is niet bekendgemaakt, maar de school zegt flink geschrokken te zijn. Er wordt een extern onderzoek gedaan, in overleg met de Onderwijsinspectie.

Door het onderzoek naar de eerste leraar kwam een melding binnen over de tweede docent. De twee leerlingen die erbij betrokken zouden zijn geweest, zitten inmiddels niet meer op de school. Ze hebben hun diploma gehaald.

Onderste steen boven

Ook voorzitter Joost Visser van het College van bestuur van CVO Noord-Fryslân, de Vereniging voor Christelijk Onderwijs is geschrokken: "Wij zijn bezorgd over de impact voor de direct betrokkenen en de onrust die dit teweeg brengt in de school. Wij zijn ook vastbesloten de onderste steen boven te halen. De veiligheid van onze leerlingen staat namelijk voorop."

Andere leerlingen van de school worden op de hoogte gebracht. Er is professionele hulp voor ze, meldt Omrop Fryslân. Vanavond kunnen ouders vragen stellen tijdens een speciale inloopavond.