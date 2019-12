Japanse journaliste wint #MeToo-rechtszaak tegen verslaggever: 'Ik ben zo blij'

De journaliste Shiori Ito heeft de civiele rechtszaak gewonnen die zij had aangespannen tegen de bekende Japanse verslaggever Noriyuki Yamaguchi wegens verkrachting. De rechtbank heeft Yamaguchi veroordeeld: hij moet Ito een schadevergoeding van ruim 27.000 euro betalen.

Ito wordt gezien als het symbool van de Japanse #MeToo-beweging. In 2017 maakte zij publiekelijk bekend dat Yamaguchi, die in Japan bekendstaat om zijn reportages over premier Shinzo Abe, haar twee jaar daarvoor had verkracht. Dat zou zijn gebeurd tijdens een afspraak om over een eventuele baan te praten. Ito schreef ook een boek over de verkrachting: Black Box. Daarin schrijft ze dat Yamaguchi haar drugs heeft gegeven voor de verkrachting, waardoor ze bewusteloos was geraakt.

In 2017 werd een onderzoek naar de zaak geopend, maar volgens justitie was er niet genoeg bewijs voor een strafzaak. Ito spande daarop de civiele zaak aan waarin ze een schadevergoeding van 11 miljoen yen eiste, omgerekend 100.000 euro.

Littekens

Ondanks de lagere straf is Ito tevreden: "Ik ben zo blij", zei ze na de rechtszitting. "Maar het is nog niet voorbij. Ik moet nu leren leven met de littekens." Volgens de rechtbank lijdt zij nog steeds aan flashbacks en paniekaanvallen. Dat was volgens de rechter een van de redenen om een schadevergoeding toe te kennen.

De 53-jarige Yamaguchi heeft de aantijging altijd tegengesproken. Hij zei dat de wens om seks te hebben wederzijds was. De verslaggever eiste op zijn beurt een schadevergoeding van 1 miljoen van Ito. De rechtbank wees dat verzoek af.

Yamaguchi beweerde ook dat Ito zijn privacy wilde schaden door de aantijging openbaar te maken. De rechter ziet dat anders: Ito zou dat hebben gedaan om aandacht te vragen voor #MeToo.