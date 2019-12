Afghaanse tolken krijgen in principe asiel

Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies in Afghanistan hebben gewerkt, komen in aanmerking voor bescherming in Nederland. Het kabinet komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om deze tolken aan te merken als "systematisch vervolgde groep". Dat betekent dat ze in principe recht krijgen op asiel, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Kamer.

Tot dusver konden tolken ook wel asiel krijgen, maar waren de voorwaarden strenger: Afghaanse tolken werden beschouwd als een "risicogroep". Dat betekende dat ze "op basis van geringe indicaties" bescherming konden krijgen, maar dat ze wel individueel moesten aantonen dat ze gevaar liepen.

Voortaan wordt een asielverzoek alleen maar afgewezen als de tolk bijvoorbeeld oorlogsmisdaden heeft gepleegd of als hij al in een ander land asiel heeft gevraagd.

Veel Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt, zeggen dat ze in Afghanistan worden bedreigd. Een aantal van hen voelt zich in de steek gelaten door Nederland. Er zijn ook berichten over tolken die inmiddels door terreurbewegingen zijn vermoord.