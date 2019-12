Man die tieners neerstak al jaren in beeld bij justitie, politiek verbaasd

Politieke partijen in de Tweede Kamer hebben verbaasd gereageerd op het nieuws dat een man die in november in Den Haag drie tieners neerstak, al jaren in beeld was bij justitie en hulpinstanties. Bij GGZ-instelling Parnassia stond hij zelfs bekend als een gevaar voor anderen, schreef Omroep West gisteren op basis van vertrouwelijke stukken.

"Deze man had echt mishandeling na mishandeling op z'n geweten. Tegen dat soort mensen moet de samenleving beschermd worden. Die mensen moet je als er twijfel is over het risico dat zij vormen niet zomaar vrij laten rondlopen. Ik vind dat we hierover in debat moeten met het kabinet", zegt Jeroen van Wijngaarden van de VVD tegen Omroep West.

Eind november was het incident in Den Haag. Toen stak P. twee meisjes van 15 en een jongen van 13 neer in het centrum van de stad. Ze konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.

Willekeurige voorbijganger

Volgens de regionale omroep werd de 35-jarige Luis P. een aantal jaren geleden in Frankrijk aangehouden nadat hij vanuit het niets op straat een willekeurige voorbijganger had geslagen. Vorig jaar augustus werd hij opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis na het mishandelen van zijn moeder.

Ook recent zou er nog een mishandeling zijn geweest. Twee weken voor het steekincident in het centrum van Den Haag moest hij zich daarom melden op het politiebureau Loosduinen voor een verhoor. Op die afspraak verscheen hij niet.