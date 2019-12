Initiatief zeevaartsector voor snelle verduurzaming schepen

De zeevaartsector wil dat er een internationaal innovatiefonds komt voor verduurzaming van de zeescheepvaart. Reders storten de komende tien jaar minimaal 5 miljard dollar in dat fonds. Het geld is bedoeld om de CO2-uitstoot van schepen terug te dringen door sneller over te stappen op emissieloze vaartuigen. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

De reders willen het geld bij elkaar krijgen via een verplichte toeslag op de brandstofprijs. Ze zien het als een effectief middel om de sector sneller te verduurzamen en dienen daarvoor vandaag een uitgewerkt voorstel in bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN.

'Baanbrekend'

Van al het goederenvervoer gaat 90 procent over zee. Daarmee is de scheepvaart verantwoordelijk voor zo'n 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet de uitstoot ook in de zeevaartsector worden verminderd.

De International Chamber of Shipping, de internationale redersvereniging, noemt het voorstel gedurfd en prijst de haalbaarheid en controleerbaarheid ervan.

Vorig jaar is er een klimaatakkoord gesloten voor de zeevaart en dit voorstel is daarvan een uitvloeisel. De reders komen ermee vanwege het internationale karakter van de sector. Daardoor kan de CO2-uitstoot niet per land worden aangepakt. Het voorstel komt van een aantal internationale redersverenigingen die samen 90 procent van de wereldhandelsvloot vertegenwoordigen.