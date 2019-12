Kinderafdelingen overvol; opnamestop en overplaatsing naar België

De kinderafdelingen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen liggen overvol. Op veel plekken is een opnamestop ingesteld en er zijn intussen meerdere kinderen overgebracht naar ziekenhuizen in België.

Vooral in de Randstad zijn de problemen groot. Daar wordt door ziekenhuizen elke dag geprobeerd om 30 tot 35 zieke kinderen ergens anders onder te brengen.

Te weinig verpleegkundigen, beddentekort

Volgens kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Károly Illy zijn er twee belangrijke oorzaken voor de overvolle afdelingen: er zijn te weinig kinderverpleegkundigen en door verkoudheidsvirussen zijn veel kinderen ziek.

Vooral het RS-virus veroorzaakt dit jaar problemen. Jonge kinderen krijgen daardoor ademhalingsproblemen en moeten soms worden opgenomen op de intensive care.

"We kampen al jaren met een landelijk beddentekort op de intensive care en neonatologieafdelingen, maar daar komt nu bovenop dat bijna alle tachtig verpleegafdelingen in het land vol liggen met zieke kinderen. Hierdoor is geen doorstroming tussen deze afdelingen mogelijk", zegt kinderarts Edmond Rings van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam in het AD.

Rings zegt dat in zijn ziekenhuis onder meer hartoperaties bij kinderen zijn uitgesteld en dat het beddentekort dramatisch is, maar volgens hem is van niemand de gezondheid in gevaar geweest.

Flinke afstanden

Ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vindt de situatie zorgelijk. "Gisternacht ben ik als kinderarts in Tiel gebeld door een collega uit Hoofddorp die een plek zocht voor een kind. Ik was de zeventiende arts die door hem gebeld werd. Een kinderarts heeft wel iets beters te doen dan zeventien mensen bellen", zei NVK-voorzitter Illy in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Illy is het onplezierig voor kind en ouders als ze ver moeten reizen naar een ziekenhuis, maar ook hij benadrukt dat er altijd goede zorg wordt gegeven.

Binnenkort komt een digitaal systeem online waarin ziekenhuizen meteen kunnen zien waar nog een bed vrij is. Dat werkt nu al in de regio Den Haag en daar is het volgens de NVK-voorzitter een succes. Ook worden extra kinderverpleegkundigen opgeleid, maar omdat die opleiding vijftien maanden duurt, is dat geen snelle oplossing voor het probleem.