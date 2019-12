Lichaam verdronken migrant in Nederlandse wateren, smokkelaars voor de rechter

Een Iraanse migrant die is verdronken op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland, blijkt te zijn aangetroffen in Nederlandse wateren. Haar stoffelijk overschot werd enkele tientallen kilometers voor de kust van IJmuiden ontdekt. Dat gebeurde al in augustus, maar de Nederlandse justitie heeft de zaak nooit openbaar gemaakt.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat het lichaam van een verdronken migrant is ontdekt in Nederlandse wateren.

De vrouw van 31 stapte op 9 augustus bij Calais op een rubberboot, die door mensensmokkelaars was geregeld. Een van hen was een Nederlands-Guineese man, de ander een Afghaan. Zij staan vandaag in Frankrijk terecht.

3500 euro per persoon

Op de boot zaten in totaal twintig mensen, uit Irak en Iran. Ze betaalden 3500 euro per persoon aan de smokkelaars. Op het Kanaal kwam de boot in de problemen en raakten drie migranten te water. Twee mannen werden gered, de Iraanse vrouw verdronk.

Na de reddingsactie startte de Franse politie een onderzoek en kwamen de mensensmokkelaars in beeld. Ze werden twee maanden gevolgd. In die periode kochten ze acht rubberboten, waarmee 84 migranten vanuit Frankrijk richting Engeland vertrokken.

Het tweetal werd in oktober opgepakt. Ze kunnen in Frankrijk maximaal tien jaar cel krijgen voor hulp aan illegalen en doodslag.