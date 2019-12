Man (28) aangehouden voor aanslag vuurwerkbom Urk

Een 28-jarige man uit Urk is aangehouden in verband met de vuurwerkexplosie in een woning op Urk, begin november. Dat meldt Omroep Flevoland. De politie heeft ook een tweede verdachte op het oog, maar deze persoon is nog niet aangehouden.

De vuurwerkbom veroorzaakte een enorme ravage en blies onder meer de voordeur van het huis uit zijn kozijn. Ook bezweek een muur. De bewoners waren op het moment van de knal thuis, maar raakten niet gewond. Hun huis is door de ontploffing onbewoonbaar. Het gezin kan waarschijnlijk pas over een paar maanden naar huis.

Wraakactie

De politie zei eerder dat de zelfgemaakte bom waarschijnlijk bedoeld was voor de buren van het gezin en dat de aanleiding iets zou zijn wat de avond ervoor was gebeurd. Toen meldde een echtpaar bij de politie dat ze een auto hadden gezien met daarin dozen met mogelijk illegaal vuurwerk.

Ook spraken ze daar met anderen over. Ze kregen daarop bijval, maar ook ronduit haatdragende reacties, zei de politie eerder. Er wordt daarom rekening mee gehouden dat de ontploffing in de woning bedoeld was als wraakactie.