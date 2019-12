Positie staatssecretaris Snel is wankel

De steun voor staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer lijkt steeds verder af te brokkelen. GroenLinks en SGP betwijfelen of Snel de affaire rond de kinderopvangtoeslagen kan oplossen.

Morgen debatteert de Kamer opnieuw over de kwestie. Honderden ouders zijn door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur aangemerkt. Omdat hun toeslagen zonder uitleg werden stopgezet en er boetes werden opgelegd, kwamen ze in grote problemen.

Begin deze maand overleefde Snel nog een motie van wantrouwen. Naast de vier coalitiepartijen bleven GroenLinks, de SGP en ex-VVD'er Van Haga de bewindsman steunen.

Grotendeels zwartgelakt

Maar recente ontwikkelingen in de zaak hebben GroenLinks en SGP aan het twijfelen gebracht. Zo kregen ouders die duidelijkheid over hun zaak wilden hun dossier opgestuurd, maar bleek dat grotendeels zwartgelakt. Snel moest toegeven dat dat niet zo had mogen gebeuren.

Bovendien blijkt nu dat de fiscus pas vanaf maart volgend jaar altijd een herinnering zal sturen als er informatie ontbreekt in een aanvraag voor een toeslag. Snel zou eerder tegen de Kamer hebben gezegd dat de Belastingdienst dat nu al doet.

"Het vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. De SGP sluit niet uit dat ze Snel zal vragen zijn verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. Als beide partijen hun steun intrekken heeft de staatssecretaris nog de steun van de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer. De vraag is of hij dat voldoende basis vindt om door te gaan.