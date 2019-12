Koffieproducent Jacobs Douwe Egberts keert mogelijk terug op de beurs. De huidige eigenaar JAB wil Douwe Egberts samenvoegen met Peet's Coffee, een ander groot koffiemerk. Die combinatie moet vervolgens naar de beurs komen.

JAB noemt zelf geen specifieke beurs, maar volgens de Financial Times kijkt het Duitse conglomeraat nadrukkelijk naar de beurs in Amsterdam. Volgens de zakenkrant wordt gemikt op een beursgang van 3 miljard euro.

Jacobs Douwe Egberts is na Nestlé de grootste koffiebrander ter wereld. Als de plannen van JAB doorgaan wordt het gecombineerde bedrijf het grootste beursgenoteerde koffiebedrijf.

Geschiedenis herhaalt zich

In 2012 keerde Douwe Egberts na 30 jaar afwezigheid ook al een keer terug op de beurs. Toen was dat van korte duur. Een jaar later haalde JAB het bedrijf alweer van de beurs af. Later werden ook de koffieactiviteiten van het Amerikaanse Mondelez overgenomen. Sindsdien heet het bedrijf Jacobs Douwe Egberts.

De beursgang staat gepland voor 2020. Wanneer het precies gaat gebeuren hangt af van de marktomstandigheden.